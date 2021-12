LIVE Sci alpino, Seconda Prova Val d’Isere in DIRETTA: Sofia Goggia seconda, benissimo Elena Curtoni. Risultati e classifica (Di venerdì 17 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL SUPERG DELLA VAL GARDENA DALLE 11,45 11.29: Lontane dalle prime le ultime atlete scese. Attendiamo le italiane 11.26: bene la francese Gauche che sulla neve di casa si inserisce al 15mo posto a 1?27 dalla testa. Ancora due azzurre al via: Melesi e Pichner 11.25: 19mo posto per l’austriaca Maier, 11.22: 24mo posto per Fest, 28mo per Hoernblad 11.19: Ottavo posto per la austriaca Reisinger con un ritardo di 9 decimi 11.17: Questa la classifica dopo le prime 30 discese: 1 PUCHNER Mirjam AUT 1:42.53 2 Goggia Sofia ITA 1:42.68 +0.15 3 SUTER Corinne SUI 1:42.82 +0.29 4 GAGNON Marie-Michele CAN 1:42.98 +0.45 5 Curtoni Elena ITA 1:43.22 +0.69 6 JOHNSON Breezy USA 1:43.27 +0.74 7 ... Leggi su oasport (Di venerdì 17 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEL SUPERG DELLA VAL GARDENA DALLE 11,45 11.29: Lontane dalle prime le ultime atlete scese. Attendiamo le italiane 11.26: bene la francese Gauche che sulla neve di casa si inserisce al 15mo posto a 1?27 dalla testa. Ancora due azzurre al via: Melesi e Pichner 11.25: 19mo posto per l’austriaca Maier, 11.22: 24mo posto per Fest, 28mo per Hoernblad 11.19: Ottavo posto per la austriaca Reisinger con un ritardo di 9 decimi 11.17: Questa ladopo le prime 30 discese: 1 PUCHNER Mirjam AUT 1:42.53 2ITA 1:42.68 +0.15 3 SUTER Corinne SUI 1:42.82 +0.29 4 GAGNON Marie-Michele CAN 1:42.98 +0.45 5ITA 1:43.22 +0.69 6 JOHNSON Breezy USA 1:43.27 +0.74 7 ...

Advertising

Matt_Orlandi : DIRETTA LIVE super-G #ValGardena 2021, sci alpino maschile @_SuperNews_ #FISAlpine - zazoomblog : LIVE Sci alpino Seconda Prova Val d’Isere in DIRETTA: Goggia alle spalle di Puchner. Non parte Gut-Behrami -… - infoitsport : LIVE Sci alpino, Seconda prova discesa Val Gardena in DIRETTA: Kilde in testa, 16° Dominik Paris - infoitsport : LIVE Sci alpino, Prima Prova discesa Val d'Isere in DIRETTA: Sofia Goggia nettamente al comando davanti a Mowinckel… - infoitsport : LIVE Sci alpino, Prima Prova discesa Val d'Isere in DIRETTA: Sofia Goggia fa subito il vuoto -