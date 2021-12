Le pilote premiate con un paio di slip? Scandalo in pista | esplode la protesta | stop alla corsa

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 17 dicembre 2021) In Spagna c'è un campionato locale che si chiama Donas Cup, ovvero un torneo per solo squadre femminile del Campionato galiziano Asfalto che si tiene in Galizia, comunità a nord-ovest della Nazione iberica. Sicuramente una bella iniziativa, volta a dare più riconoscimento al panorama femminile, nettamente meno influente nel mondo dei motori rispetto a quello maschile. Ma è notizia di questi giorni che la competizione è stata annullata dFederazione automobilistica della Galizia (Fga). Il motivo? Per via del riconoscimento alle prime tre coppie classificate,non con una classica coppa o targa, ma con un set di biancheria intima sportiva. Scoppia laPremi che hanno suscitato la rabbia delle squadre partecipanti, nonché una raffica di critiche sui social network che hanno costretto la Federazione locale a ...