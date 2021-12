Incidente nel ' tratto maldetto' dell' autostrada A14 | traffico fermo | chilometri di coda

(Di venerdì 17 dicembre 2021)- Non c'è pace per il 'maledetto'A14 nel sude Marche. E' stato infatti segnalto un incdente tra i caselli di Porto San Giorgio e Porto Sant'Elpidio , con il ...

Advertising

enpaonlus : Caccia: incidente nel Senese, un morto - Toscana - - rana_del_lay : RT @nightsflawIess: Ricapitolando: la bisessualità? Inesistente! Il revenge porn? Risolto con un telefono nel succo. Una trentenne che si s… - LaSiritide : #Matera #Basilicata 17/12/2021 - Incidente stradale mortale nel Melfese - bevllisario : RT @nightsflawIess: Ricapitolando: la bisessualità? Inesistente! Il revenge porn? Risolto con un telefono nel succo. Una trentenne che si s… - ILLICITAFFVAIRS : RT @nightsflawIess: Ricapitolando: la bisessualità? Inesistente! Il revenge porn? Risolto con un telefono nel succo. Una trentenne che si s… -

Ultime Notizie dalla rete : Incidente nel

Il bruttoha portato padre e figlio a riconciliarsipiù classico dei lieti fine; e sulla tomba di suo fratello Jacopo, Simone è affiancato da Manuel, che gli esprime il suo supporto. ...... finalizzata a far luce sulle responsabilità relative al tragiconautico accorso nella serata del 19 giugno scorso equale a perdere la vita sono stati Greta Nedrotti (25anni) e Umberto ...A febbraio l'incidente probatorio per sentire i primi quattro testimoni che lavoravano nel reparto di ginecologia dell'ospedale di Trento.FERMO - Non c'è pace per il "tratto maledetto" dell'autostrada A14 nel sud delle Marche. E' stato infatti segnalto un incdente tra i caselli di Porto San Giorgio e ...