GFVip, Tommaso Zorzi aveva previsto tutto l’anno scorso? La frase su Alex Belli detta un anno fa sorprende i fan (Di venerdì 17 dicembre 2021) Su Twitter gira un video della scorsa edizione del Gf Vip che sta facendo discutere. Si tratta di un momento in cui Tommaso Zorzi (poi vincitore del reality) commenta una scena di affetto tra Rosalinda Cannavò e Dayane Mello. LEGGI ANCHE: — GFVip, la squalifica di Alex non convince: ecco cosa non quadra agli utenti https://twitter.com/Sofia17324238/status/1471595300829728776“Qua c’è Alex Belli a casa che dice “io potevo fare di meglio, potevo inventarmi una trama migliore””, aveva detto Tommaso Zorzi. A distanza di tempo la frase assume toni “profetici” e solleva dubbi, o meglio fa capire quale fosse già all’epoca l’opinione di molti nel settore riguardo Alex ... Leggi su funweek (Di venerdì 17 dicembre 2021) Su Twitter gira un video della scorsa edizione del Gf Vip che sta facendo discutere. Si tratta di un momento in cui(poi vincitore del reality) commenta una scena di affetto tra Rosalinda Cannavò e Dayane Mello. LEGGI ANCHE: —, la squalifica dinon convince: ecco cosa non quadra agli utenti https://twitter.com/Sofia17324238/status/1471595300829728776“Qua c’èa casa che dice “io potevo fare di meglio, potevo inventarmi una trama migliore””,detto. A distanza di tempo laassume toni “profetici” e solleva dubbi, o meglio fa capire quale fosse già all’epoca l’opinione di molti nel settore riguardo...

Advertising

esserequi : RT @ar_mata7: non Tommaso che aveva previsto tutto l’anno scorso #gfvip - BiagiBianca : RT @ar_mata7: non Tommaso che aveva previsto tutto l’anno scorso #gfvip - GurelMylove : Amo Tommaso.. Ma amò taci che tu hai fatto di tutto di più.. #gfvip #tommasozorzi - thisissofi_ : Tommaso che asfalta il circo Alex-Soleil dopo la perla di Stefania qualche giorno fa, Alfonso loro sono la mia vita… - drakesmamy : tommaso ti amo, come te lo devo dire #gfvip -