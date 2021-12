Foggia, incendio in campo nomadi: morti due bambini (Di venerdì 17 dicembre 2021) Due bambini di 2 e 4 anni sono morti in un incendio che si è sviluppato attorno alle 9 di questa mattina nel campo nomadi di Stornara, a Foggia. In corso gli accertamenti per risalire alle cause del rogo: secondo le prime informazioni, le fiamme potrebbero essere partite da una stufa o da un falò acceso per riscaldarsi. Al momento però non si esclude alcuna ipotesi, neanche il dolo. Leggi su tg24.sky (Di venerdì 17 dicembre 2021) Duedi 2 e 4 anni sonoin unche si è sviluppato attorno alle 9 di questa mattina neldi Stornara, a. In corso gli accertamenti per risalire alle cause del rogo: secondo le prime informazioni, le fiamme potrebbero essere partite da una stufa o da un falò acceso per riscaldarsi. Al momento però non si esclude alcuna ipotesi, neanche il dolo.

