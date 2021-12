Fisco | Manageritalia | redditi medio-alti contribuiscono anche in questa manovra

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 17 dicembre 2021) Roma, 17 dic.(Adnkronos/Labitalia) - “Le manovre, compresa l'ultima ipotesi di detassazione dei contributi previdenziali sotto i 35mila euro, le paghiamo sempre noi”. Così dice Mario Mantovani, presidente, dopo lo sciopero di ieri e le ultime ipotesi di sgravio deibassi sul tavolo. “A pagare è lo Stato con le tasse che raccoglie da chi le tasse le paga davvero, tante e da sempre, dipendenti e pensionati con”, avverte.evidenzia, con un'analisi del suo Ufficio Studi, che non è assolutamente vero che gli interventi sull'Irpef proposti dal Governo premiano isopra i 75 o 100mila euro. Certo impattano poco per l'ampia platea considerata e lo fanno poco su chi già paga poco. “Nulla in ...