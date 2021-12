Due fartellini di 2 e 4 anni muoiono in un incendio in un campo nomadi nel foggiano

Leggi su agi

(Di venerdì 17 dicembre 2021) AGI - Due bambini di 2 e 4sono morti in unscoppiato in una Stornara, in provincia di Foggia. Le fiamme hanno avvolto alcune baracche che sono state distrutte dalle fiamme. All'interno di una baracca sono stati trovati morti i due bimbi. Sul posto i vigili del fuoco che stanno spegnendo le fiamme. Si tratta di due fratellini: un bambino di 4e di una bambina di due. Stando ad una prima ricostruzione i due fratellini stavano dormendo quando è scoppiato l'. Non è escluso che le fiamme possano essere stare causate da una stufa artigianale utilizzata per scaldare la baracca dove i fratellini vivevano. Nelconvivono circa un migliaio di cittadini bulgari.