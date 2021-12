Covid, dall'Ema via libera a monoclonale sotrovimab e antinfiammatorio anakinra (Di venerdì 17 dicembre 2021) (Adnkronos Salute) - L'Agenzia europea del farmaco Ema ha raccomandato l'autorizzazione di due trattamenti per Covid-19: l'anticorpo monoclonale sotrovimab (Xevudy*) e l'antinfiammatorio anakinra (Kineret*), medicinale immunosoppressivo già autorizzato nell'Ue per varie condizioni infiammatorie. L'ente regolatorio Ue, in una nota in cui dà notizia del via libera, spiega che sotrovimab è indicato per trattare Covid-19 negli adulti e negli adolescenti dai 12 anni di età e con un peso di almeno 40 chilogrammi, che non richiedono ossigeno supplementare e che sono a maggior rischio che la malattia diventi grave. L'indicazione di anakinra è stata invece estesa per includere il trattamento di Covid-19 in pazienti adulti con ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 17 dicembre 2021) (Adnkronos Salute) - L'Agenzia europea del farmaco Ema ha raccomandato l'autorizzazione di due trattamenti per-19: l'anticorpo(Xevudy*) e l'(Kineret*), medicinale immunosoppressivo già autorizzato nell'Ue per varie condizioni infiammatorie. L'ente regolatorio Ue, in una nota in cui dà notizia del via, spiega cheè indicato per trattare-19 negli adulti e negli adolescenti dai 12 anni di età e con un peso di almeno 40 chilogrammi, che non richiedono ossigeno supplementare e che sono a maggior rischio che la malattia diventi grave. L'indicazione diè stata invece estesa per includere il trattamento di-19 in pazienti adulti con ...

