Cosa fanno i No vax per le feste: Capodanno clandestino a piazza del Popolo e Covid Party a Bologna e Modena (Di venerdì 17 dicembre 2021) Un Capodanno clandestino organizzato su Telegram a piazza del Popolo a Roma e i No Green pass pronti a creare Covid Party a Bologna e a Modena. Mentre l’immunologo del Cts Sergio Abrignani consiglia di fare gli auguri al telefono agli amici e ai parenti non vaccinati, i No vax si organizzano per le feste di Natale e dell’ultimo dell’anno. Per il concertone di Capodanno a piazza del Popolo, scrive oggi l’edizione romana di Repubblica, si muove un canale Telegram chiamato “Info della Libera Scelta”. Che promette «un Capodanno che non potrai mai dimenticare» con canti, balli e fuochi d’artificio fino a mezzanotte. Da organizzare «in contemporanea al grido “No Green Pass” ... Leggi su open.online (Di venerdì 17 dicembre 2021) Unorganizzato su Telegram adela Roma e i No Green pass pronti a crearee a. Mentre l’immunologo del Cts Sergio Abrignani consiglia di fare gli auguri al telefono agli amici e ai parenti non vaccinati, i No vax si organizzano per ledi Natale e dell’ultimo dell’anno. Per il concertone didel, scrive oggi l’edizione romana di Repubblica, si muove un canale Telegram chiamato “Info della Libera Scelta”. Che promette «unche non potrai mai dimenticare» con canti, balli e fuochi d’artificio fino a mezzanotte. Da organizzare «in contemporanea al grido “No Green Pass” ...

