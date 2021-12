Comunità Ebraica: Severino riceve premio Menorah d’oro del Bené Berith (Di venerdì 17 dicembre 2021) Roma – La professoressa Paola Severino, presidente della Scuola nazionale dell’amministrazione e vicepresidente Luiss, già Rettore dello stesso Ateneo, ha ricevuto nella giornata di ieri, 16 dicembre, presso il Museo Ebraico di Roma il premio della Menorah d’oro del Bené Berith. Il premio è stato consegnato dal presidente del Benè Berith, Sandro Di Castro, alla presenza del Rabbino Capo di Roma Riccardo Di Segni e della presidente Ruth Dureghello. Come spiega l’organizzazione, l’opera svolta dalla Fondazione Severino nel sostegno ai deboli e nella formazione per il recupero degli ex detenuti, l’impegno personale attraverso l’insegnamento nel trasmettere quei valori morali che hanno contraddistinto l’attività professionale della ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 17 dicembre 2021) Roma – La professoressa Paola, presidente della Scuola nazionale dell’amministrazione e vicepresidente Luiss, già Rettore dello stesso Ateneo, ha ricevuto nella giornata di ieri, 16 dicembre, presso il Museo Ebraico di Roma ildelladel. Ilè stato consegnato dal presidente del Benè, Sandro Di Castro, alla presenza del Rabbino Capo di Roma Riccardo Di Segni e della presidente Ruth Dureghello. Come spiega l’organizzazione, l’opera svolta dalla Fondazionenel sostegno ai deboli e nella formazione per il recupero degli ex detenuti, l’impegno personale attraverso l’insegnamento nel trasmettere quei valori morali che hanno contraddistinto l’attività professionale della ...

