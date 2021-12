Civica Calenda, Nanni: a Ostia serve chiarezza su skatepark (Di venerdì 17 dicembre 2021) Roma – “Ho presentato questa mattina un’interrogazione agli assessori al Patrimonio, allo Sport e all’Urbanistica per fare chiarezza sullo skatepark di Ostia”. Così in un comunicato Dario Nanni vice presidente della commissione sport del Comune di Roma. “Vogliamo ci sia trasparenza, perché da una parte i 5 Stelle hanno presentato in commissione sport un atto in cui chiedono di organizzare eventi di carattere internazionale in quell’impianto, dall’altro esistono relazioni tecniche che attestano che quell’impianto possa essere utilizzato solo per eventi di carattere regionale e nazionale.” “Oltre a questo, ad oggi non c’è ancora certezza del fatto che quella struttura sia stata acquisita al patrimonio di Roma Capitale, attraverso il passaggio dal demanio statale a quello del Municipio X.” “Proprio per queste ragioni- ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 17 dicembre 2021) Roma – “Ho presentato questa mattina un’interrogazione agli assessori al Patrimonio, allo Sport e all’Urbanistica per faresullodi”. Così in un comunicato Dariovice presidente della commissione sport del Comune di Roma. “Vogliamo ci sia trasparenza, perché da una parte i 5 Stelle hanno presentato in commissione sport un atto in cui chiedono di organizzare eventi di carattere internazionale in quell’impianto, dall’altro esistono relazioni tecniche che attestano che quell’impianto possa essere utilizzato solo per eventi di carattere regionale e nazionale.” “Oltre a questo, ad oggi non c’è ancora certezza del fatto che quella struttura sia stata acquisita al patrimonio di Roma Capitale, attraverso il passaggio dal demanio statale a quello del Municipio X.” “Proprio per queste ragioni- ...

Stefano_Lupus : RT @IBadaracco: Cesano: questa mattina la maggioranza, con i voti della Lista Civica per Calenda, ha bocciato l’Ordine del Giorno presentat… - IBadaracco : Cesano: questa mattina la maggioranza, con i voti della Lista Civica per Calenda, ha bocciato l’Ordine del Giorno p… - enzomanzolillo : @latwittipe - Cade la candidatura della Bonetti ed IV candida Casalini, consigliere a Roma con la civica di Calenda. ... e il famoso 32%? - Banto000 : @latwittipe @Ted0foro Direi 1) con la campagna sul merito dei problemi + 2) presentare una lista coalizionale di… - Ted0foro : @latwittipe Forse dovrebbe farlo Calenda, non Azione, era una civica no? Oltre questo, valuterei, se fossi Calenda… -