Ci sono problemi Fastweb il 17 dicembre, non funziona rete: i canali assistenza (Di venerdì 17 dicembre 2021) In questo venerdì 17 dicembre vanno segnalati dei problemi Fastweb. Chi si affida all’operatore, in questo caso per il servizio mobile, lamenta dei malfunzionamenti diffusi e a dire la verità, da circa metà mattina. Per dare il giusto peso alle anomalie in corso è il caso di scendere nel dettaglio e cercare di capire la vera natura degli errori. Il servizio Downdetector, almeno al momento di questa pubblicazione e dunque alle 14:45, segnala decine e decine di testimonianze di clienti che hanno problemi Fastweb oggi. Mentre il servizio voce continua a non dare errore, è la navigazione in rete che mostrerebbe le anomalie più vistose. In pratica gli utenti impattati non riuscirebbero a navigare in nessun modo, sul web via browser ma anche sui social. Anche l’app del ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 17 dicembre 2021) In questo venerdì 17vanno segnalati dei. Chi si affida all’operatore, in questo caso per il servizio mobile, lamenta dei malmenti diffusi e a dire la verità, da circa metà mattina. Per dare il giusto peso alle anomalie in corso è il caso di scendere nel dettaglio e cercare di capire la vera natura degli errori. Il servizio Downdetector, almeno al momento di questa pubblicazione e dunque alle 14:45, segnala decine e decine di testimonianze di clienti che hannooggi. Mentre il servizio voce continua a non dare errore, è la navigazione inche mostrerebbe le anomalie più vistose. In pratica gli utenti impattati non riuscirebbero a navigare in nessun modo, sul web via browser ma anche sui social. Anche l’app del ...

