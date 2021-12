Chiesa, la stagione decisa da una sfuriata: ecco quando è successo (Di venerdì 17 dicembre 2021) Chiesa è uno dei giocatori più importanti della Juventus; nella passata stagione ha capito cosa significa vestire la maglia bianconera. Chiesa (Getty Images)La stagione della Juventus si sta sviluppando in maniera totalmente diversa dalle aspettative; il club, infatti, non immaginava di essere a meno dodici dall’Inter capolista e a otto punti di distanza dal quarto posto. L’errore, probabilmente, è stato sopravvalutare una rosa con evidenti limiti; la società proverà a porre rimedio nel mercato di gennaio per dare ad Allegri la possibilità di affrontare nel migliore dei modi la seconda parte di stagione. Gli obiettivi sono un centrocampista e un attaccante, i due ruoli dove la Juventus sta mostrando maggiori difficoltà. Gennaio, però, non è solo il mese del mercato; nel giro di diciotto giorni, ... Leggi su juvedipendenza (Di venerdì 17 dicembre 2021)è uno dei giocatori più importanti della Juventus; nella passataha capito cosa significa vestire la maglia bianconera.(Getty Images)Ladella Juventus si sta sviluppando in maniera totalmente diversa dalle aspettative; il club, infatti, non immaginava di essere a meno dodici dall’Inter capolista e a otto punti di distanza dal quarto posto. L’errore, probabilmente, è stato sopravvalutare una rosa con evidenti limiti; la società proverà a porre rimedio nel mercato di gennaio per dare ad Allegri la possibilità di affrontare nel migliore dei modi la seconda parte di. Gli obiettivi sono un centrocampista e un attaccante, i due ruoli dove la Juventus sta mostrando maggiori difficoltà. Gennaio, però, non è solo il mese del mercato; nel giro di diciotto giorni, ...

