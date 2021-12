Cgil e Uil in piazza per lo sciopero generale: 'Vogliamo risposte concrete dal governo, continueremo' (Di venerdì 17 dicembre 2021) Balletto di cifre sul fermo dei sindacati sulla legge di stabilità. 'Solo il 5% nelle grandi imprese' dice Confindustria, 'più dell'80% in molti settori' la replica dei sindacati che chiedono risposte ... Leggi su tg.la7 (Di venerdì 17 dicembre 2021) Balletto di cifre sul fermo dei sindacati sulla legge di stabilità. 'Solo il 5% nelle grandi imprese' dice Confindustria, 'più dell'80% in molti settori' la replica dei sindacati che chiedono...

elio_vito : Grazie a Cgil e Uil, per questa giornata di sciopero. Perché la democrazia si nutre di confronto, contrasto, alteri… - TeresaBellanova : Ho firmato pochi minuti fa al @mims_gov l'Accordo con i sindacati nazionali dei lavoratori portuali Cgil, Cisl, Uil… - rossipresidente : Ora in piazza a Roma e nelle altre città. Se siete lì anche voi, mandate le foto e le vostre opinioni. Visto che i… - UGLConf : RT @fpcapone: A Rainews24 per ribadire che lo sciopero indetto da CGIL e UIL è stata una scelta inopportuna. La sfida della ripartenza post… - fpcapone : A Rainews24 per ribadire che lo sciopero indetto da CGIL e UIL è stata una scelta inopportuna. La sfida della ripar… -