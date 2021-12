Advertising

zazoomblog : Cagliari Mazzarri: Voglio intensità e attenzione: vietato sbagliare - #Cagliari #Mazzarri: #Voglio - infoitsport : LIVE TMW - Cagliari, Mazzarri: 'Il ko con l'Inter? Spero sia un incidente di percorso' - infoitsport : Mazzarri avvisa il Cagliari: 'Mai più come contro l'Inter' - infoitsport : Cagliari-Udinese, la conferenza di Mazzarri - infoitsport : Cagliari, il primo bilancio di Mazzarri: 'Mi aspettavo sinceramente di trovare meno difficoltà' -

Ultime Notizie dalla rete : Cagliari Mazzarri

- Waltertecnico delha analizzato la sfida di domani contro l' Udinese ai canali ufficiali del club. Nel dettaglio le sue parole: "Gara importantissima , vietato sbagliare ...In vista della partita contro l'Udinese, l'allenatore delspera di recupera Nandez Ilè quasi pronto a ospitare l'Udinese domani sera (ore 20:45) nella partita valida per la diciottesima giornata di campionato. Il tecnico Walter ...Cagliari-Udinese nella 18esima giornata di Serie A: le formazioni della partita e dove poterla vedere in tv e streaming.Vittoria porta vittoria, quindi merito ai ragazzi che hanno giocato col Cittadella. Certo non mi è piaciuto il modo con cui avvenuta la sconfitta, spero solo sia un incidente di percorso. Da quando al ...