(Di venerdì 17 dicembre 2021)è sceneggiatrice e regista di vari documentari. Il suo ultimo docu- film uscito poco prima della pandemia “Letters from USA” dedicato al regista hollywoodiano di origine italiana: Armand Mastroianni, ricostruisce – attraverso testimonianze, fotogrammi inediti edi repertorio-la carriera professionale del regista. Prodotto dalla MadHat Production del produttore Nicola Spanò e da Amcofilms di Los Angeles è una Co-produzione Italia-Stati uniti. Maè anche scrittrice, e ha al suo attivo ben sei libri, tra biografia, poesie e saggi sui diritti umani. Tra ottobre e dicembre, ci sono state due uscite editoriali. Pubblicati dalla PAV Edizioni. Il primo è un libro di fantascienza per ragazzi dal titolo: “SAMU- Un terrestre in difesa dello spazio cosmico.” focalizzato sugli aspetti sociologici ...

Advertising

Lopinionista : Antonia Tosini e Claus Tamburini tra parole scritte e immagini -

Ultime Notizie dalla rete : Antonia Tosini

L'Opinionista

è sceneggiatrice e regista di vari documentari. Il suo ultimo docu - film uscito poco prima della pandemia "Letters from USA" dedicato al regista hollywoodiano di origine italiana: ...Regista e scrittrice, spazia contemporaneamente e in parallelo su diversi fronti: dalla regia, alle sceneggiature e ai libri, scrivendo in modo che possano 'arrivare' sia per contenuto che per ...Antonia Tosini è sceneggiatrice e regista di vari documentari. Il suo ultimo docu- film uscito poco prima della pandemia “Letters from USA” dedicato al ...