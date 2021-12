Alex Belli torna al GF Vip: è la resa dei conti (Di venerdì 17 dicembre 2021) Nella puntata di stasera del GF Vip 6, Alex Belli tornerà in Casa per un faccia a faccia: è arrivata la resa dei conti Nella puntata di lunedì 13 dicembre, Alex Belli è stato squalificato dal GF Vip 6 perché entrato in contatto con sua moglie, Delia Duran violando il rigido protocollo imposto dal reality L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di venerdì 17 dicembre 2021) Nella puntata di stasera del GF Vip 6,tornerà in Casa per un faccia a faccia: è arrivata ladeiNella puntata di lunedì 13 dicembre,è stato squalificato dal GF Vip 6 perché entrato in contatto con sua moglie, Delia Duran violando il rigido protocollo imposto dal reality L'articolo proviene da Inews.it.

