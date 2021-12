62enne sorpreso davanti casa ex con un’ascia | arrestato

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 17 dicembre 2021) Roma – Si comunica, nel rispetto dei diritti dell’indagato (da ritenersi presunto innocente in considerazione dell’attuale fase del procedimento – indagini preliminari – fino a un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile) e al fine di garantire il diritto di cronaca costituzionalmente garantito che in data in data 14 dicembre, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Piazza Dante, con l’ausilio dei colleghi della Stazione Roma San Giovanni, hannoin flagranza unromano, con le accuse di atti persecutori, minaccia e resistenza ad un pubblico ufficiale e porto di oggetti atti ad offendere. A seguito di una segnalazione giunta al 112, i Carabinieri sono intervenuti in un condominio, nei pressi di via della Stazione Tuscolana, dove risiede l’ex moglie dell’uomo. I militari, quando sono entrati, hanno ...