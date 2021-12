Viabilità Roma Regione Lazio del 16-12-2021 ore 19:15 (Di giovedì 16 dicembre 2021) Viabilità DEL 16 DICEMBRE 2021 ORE 19.05 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio; NUOVI AGGIORNAMENTI DEL TRAFFICO, VEDIAMO LA SITUAZIONE PARTENDO DAL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA ESTERNA LUNGHE CODE A PARTIRE DALLA Roma-FIUMICINO FINO ALLA TUSCOLANA; IN INTERNA SI PROCEDE A RILENTO DALLO SVINCOLO PER LA TRIONFALE FINO ALL’USCITA PER LA RUSTICA; A COMPLICARE LA SITUAZIONE SU QUESTO TRATTO ANCHE DUE INCIDENTI, IL PRIMO TRA SETTEBAGNI E BUFALOTTA, L’ALTRO POCO PIU’ AVANTI TRA NOMENTANA E TIBURTINA; CI SPOSTIAMO SULLA Roma-FIUMICINO, DOVE CI SONO CODE TRA PARCO DEI MEDICI E IL VIADOTTO DELLA MAGLIANA NEI DUE SENSI, QUI PER LAVORI IN CORSO; CODE ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, IN ENTRATA TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 16 dicembre 2021)DEL 16 DICEMBREORE 19.05 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA; NUOVI AGGIORNAMENTI DEL TRAFFICO, VEDIAMO LA SITUAZIONE PARTENDO DAL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA ESTERNA LUNGHE CODE A PARTIRE DALLA-FIUMICINO FINO ALLA TUSCOLANA; IN INTERNA SI PROCEDE A RILENTO DALLO SVINCOLO PER LA TRIONFALE FINO ALL’USCITA PER LA RUSTICA; A COMPLICARE LA SITUAZIONE SU QUESTO TRATTO ANCHE DUE INCIDENTI, IL PRIMO TRA SETTEBAGNI E BUFALOTTA, L’ALTRO POCO PIU’ AVANTI TRA NOMENTANA E TIBURTINA; CI SPOSTIAMO SULLA-FIUMICINO, DOVE CI SONO CODE TRA PARCO DEI MEDICI E IL VIADOTTO DELLA MAGLIANA NEI DUE SENSI, QUI PER LAVORI IN CORSO; CODE ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, IN ENTRATA TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE ...

Advertising

zazoomblog : Viabilità Roma Regione Lazio del 16-12-2021 ore 17:15 - #Viabilità #Regione #Lazio #16-12-2021 - zazoomblog : Viabilità Roma Regione Lazio del 16-12-2021 ore 10:30 - #Viabilità #Regione #Lazio #16-12-2021 - quartomiglio : RT @romamobilita: #viabilità #Roma Traffico rallentato in via Appia Pignatelli - milano_xr : RT @betterrunG: - romamobilita : #viabilità #Roma Traffico rallentato via Baldo degli Ubaldi, via Boccea (Selva Candida-Gra) -

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma Bilancio di previsione, Mazzali (FdI): 'Odg per la viabilità del comune di Iseo' Una delle criticità maggiormente caratterizzante la viabilità iseana è certamente l'intersezione fra via Roma e via Silvio Bonomelli. Attualmente via Silvio Bonomelli risulta essere a senso unico, ...

Linea Alta Velocità Napoli - Bari, lavori su tratte Napoli - Cancello e Apice - Hirpinia ... che non ha interrotto lo shopping natalizio né tantomeno la viabilità giornaliera intorno ai ... con un'esperienza internazionale maturata dalle metropolitane di Roma e Milano fino a quelle di Riyadh e ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 16-12-2021 ore 08:45 - RomaDailyNews RomaDailyNews Una delle criticità maggiormente caratterizzante laiseana è certamente l'intersezione fra viae via Silvio Bonomelli. Attualmente via Silvio Bonomelli risulta essere a senso unico, ...... che non ha interrotto lo shopping natalizio né tantomeno lagiornaliera intorno ai ... con un'esperienza internazionale maturata dalle metropolitane die Milano fino a quelle di Riyadh e ...