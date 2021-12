Viabilità Roma Regione Lazio del 16-12-2021 ore 08:15 (Di giovedì 16 dicembre 2021) Viabilità DEL 16 DICEMBRE 2021 ORE 07.20 GINA PANDOLFO BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio. IN REDAZIONE GINA PANDOLFO SI INTENSIFICA IL TRAFFICO SULLE CONSOLARI IN ENTRATA A Roma CODE INTERESSANO LA SALARIA DA VIA BORGO SAN LORENZO A VIA DEI PRATI FISCALI LA FLAMINIA DA LABARO A VIA DEI DUE PONTI ANCHE LA CASSIA E L’AURELIA CODE RISPETTIVAMENTE DA LA STORTA A VIA DI GROTTAROSSA E DA VIA PIO SPEZI ALLA CIRCONVALLazioNE AURELIA, TUTTO RICORDIAMO IN DIREZIONE CENTRO CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO, IN INTERNA PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA E ORA IN VIA DI RISOLUZIONE, ANCORA CODE TRA CASILINA E APPIA IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA LE USCITE TRIONFALE E AURELIA E PIU’ AVANTI TRA PRENESTINA E NOMENTANA INCOLONNAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DAL ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 16 dicembre 2021)DEL 16 DICEMBREORE 07.20 GINA PANDOLFO BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA. IN REDAZIONE GINA PANDOLFO SI INTENSIFICA IL TRAFFICO SULLE CONSOLARI IN ENTRATA ACODE INTERESSANO LA SALARIA DA VIA BORGO SAN LORENZO A VIA DEI PRATI FISCALI LA FLAMINIA DA LABARO A VIA DEI DUE PONTI ANCHE LA CASSIA E L’AURELIA CODE RISPETTIVAMENTE DA LA STORTA A VIA DI GROTTAROSSA E DA VIA PIO SPEZI ALLA CIRCONVALNE AURELIA, TUTTO RICORDIAMO IN DIREZIONE CENTRO CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO, IN INTERNA PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA E ORA IN VIA DI RISOLUZIONE, ANCORA CODE TRA CASILINA E APPIA IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA LE USCITE TRIONFALE E AURELIA E PIU’ AVANTI TRA PRENESTINA E NOMENTANA INCOLONNAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DAL ...

quartomiglio : RT @romamobilita: #viabilità #Roma Traffico intenso via Ostiense, via di Tor Carbone, via di Tor Pagnotta - romamobilita : #viabilità #Roma Traffico intenso in via di Torrenova - romamobilita : #viabilità #Roma Traffico intenso via Ostiense, via di Tor Carbone, via di Tor Pagnotta - romamobilita : #viabilità #Roma Traffico in aumento su tratto urbano A24 - romamobilita : #viabilità #Roma Traffico in aumento sul Raccordo Anulare (tratti Parco dei Medici-Aurelia e Bufalotta-A24) -

