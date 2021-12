Vaccino ai bambini, Sileri: 65 su 10.000 rischiano l’ospedale e purtroppo 1 muore. Io non avrei dubbi (Di giovedì 16 dicembre 2021) Il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri non ha dubbi. E nel tentativo di abiurare i dubbi e rassicurare i genitori sulle perplessità persistenti in merito al Vaccino ai bambini, rilancia: l’immunizzazione anti-Covid per la popolazione pediatrica «è un’opportunità. L’aspetto più importante è la protezione del bambino o della bambina che si vaccina. Sappiamo che ogni 10.000 bambini contagiati, 65 vanno in ospedale. E purtroppo uno di loro muore. Io non ci penserei due volte a vaccinare mio figlio, sapendo che c’è una possibilità su 10.000 che possa morire di Covid». Sileri sul Vaccino ai bambini: «È un’opportunità di protezione» Una indicazione che il sottosegretario alla Salute Pierpaolo ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 16 dicembre 2021) Il sottosegretario alla Salute Pierpaolonon ha. E nel tentativo di abiurare ie rassicurare i genitori sulle perplessità persistenti in merito alai, rilancia: l’immunizzazione anti-Covid per la popolazione pediatrica «è un’opportunità. L’aspetto più importante è la protezione del bambino o della bambina che si vaccina. Sappiamo che ogni 10.000contagiati, 65 vanno in ospedale. Euno di loro. Io non ci penserei due volte a vaccinare mio figlio, sapendo che c’è una possibilità su 10.000 che possa morire di Covid».sulai: «È un’opportunità di protezione» Una indicazione che il sottosegretario alla Salute Pierpaolo ...

