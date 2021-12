Uomini e Donne, Isabella Ricci asfalta Gemma Galgani: “Ha dei problemi” (Di giovedì 16 dicembre 2021) Dopo essere uscita da Uomini e Donne assieme a Fabio Mantovani, il cavaliere venuto apposta per corteggiarla che giorno dopo giorno ha saputo conquistarla, Isabella Ricci si è tolta qualche sassolino dalla scarpa a proposito di Gemma Galgani, che nel programma l’ha sempre attaccata.“A me sembra totalmente ridicolo. Passa di amore in amore” ha dichiarato la Ricci in una recente intervista rilasciata a “Mondo TV”. E ancora, Isabella ci è andata giù pesante: “La seguo dal 2015 e ogni volta mi viene da sorridere. Dopo aver pianto per Costabile quindici giorni prima, se è vera c’è da mettersi le mani nei capelli. Mi sembra un mondo di attori. Mi sembra un copione visto e stravisto”. Ha poi concluso: “Evidentemente funziona così e c’è gradimento del ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 16 dicembre 2021) Dopo essere uscita daassieme a Fabio Mantovani, il cavaliere venuto apposta per corteggiarla che giorno dopo giorno ha saputo conquistarla,si è tolta qualche sassolino dalla scarpa a proposito di, che nel programma l’ha sempre attaccata.“A me sembra totalmente ridicolo. Passa di amore in amore” ha dichiarato lain una recente intervista rilasciata a “Mondo TV”. E ancora,ci è andata giù pesante: “La seguo dal 2015 e ogni volta mi viene da sorridere. Dopo aver pianto per Costabile quindici giorni prima, se è vera c’è da mettersi le mani nei capelli. Mi sembra un mondo di attori. Mi sembra un copione visto e stravisto”. Ha poi concluso: “Evidentemente funziona così e c’è gradimento del ...

