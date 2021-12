Tutte le cose che un avvocato può e non può sapere (Di giovedì 16 dicembre 2021) Se negli anni passati era sinonimo di grandi profitti economici e di riconoscimento sociale e professionale, la professione dell’avvocato ha subito negli ultimi anni una certa rivalutazione. E’, infatti, aumentato a dismisura il numero dei laureati in giurisprudenza che scelgono di continuare con l’attività forense, portando al proliferare degli studi d’avvocatura, al conseguente calo del fatturato e all’aumento della concorrenza sleale. Va sottolineato poi che la stipula della polizza professionale e gli oneri connessi all’iscrizione alla cassa di previdenza forense sono voci importanti che incidono sui costi fissi della professione, una professione che, nel suo svolgimento, subisce alcune limitazioni. La professione forense è regolata dal codice deontologico che stabilisce le norme di comportamento e di etica professionale da osservare nei rapporti con il cliente ... Leggi su laprimapagina (Di giovedì 16 dicembre 2021) Se negli anni passati era sinonimo di grandi profitti economici e di riconoscimento sociale e professionale, la professione dell’ha subito negli ultimi anni una certa rivalutazione. E’, infatti, aumentato a dismisura il numero dei laureati in giurisprudenza che scelgono di continuare con l’attività forense, portando al proliferare degli studi d’avvocatura, al conseguente calo del fatturato e all’aumento della concorrenza sleale. Va sottolineato poi che la stipula della polizza professionale e gli oneri connessi all’iscrizione alla cassa di previdenza forense sono voci importanti che incidono sui costi fissi della professione, una professione che, nel suo svolgimento, subisce alcune limitazioni. La professione forense è regolata dal codice deontologico che stabilisce le norme di comportamento e di etica professionale da osservare nei rapporti con il cliente ...

