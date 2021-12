Tivoli | gli controllano il Green Pass ma lo trovano armato di coltello | nei guai un 27enne

(Di giovedì 16 dicembre 2021). I Carabinieri della Compagnia dihanno fatto scattare le verifiche alle fermate dei bus di via Tiburtina, dove sono state controllate complessivamente 115 persone. Tra queste, un ragazzo di 27 anni, cittadino dell’America Centrale, ha esibito dal suo cellulare unvalido, ma intestato ad un’altra persona. Leggi anche:, il Comune ‘rischia grosso’: lottizzazione Nathan, i Mezzaroma chiedono 90 milioni di indennizzo In autobus confalso eNel corso dei successivi accertamenti dei Carabinieri, gli agenti hanno ritrovato in possesso del giovane una serramanico lungo 19 cm ed è emerso, altresì, che la sua posizione sul territorio nazionale era irregolare. ...

