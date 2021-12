Sulle restrizioni l'Italia se la cava con una "nota sul registro" Ue

Leggi su huffingtonpost

(Di giovedì 16 dicembre 2021) Quando Mario Draghi mette sul piatto della discussione i tragici datiniconseguenze della pandemia, “135 mila decessi e un calo del pil di 9 punti percentuali”, gli altri leader ascoltano in silenzio. E si placano anche i più furiosi con la decisione unilaterale di Roma di imporre tamponi ai chi viaggia inda paesi Ue, pur se vaccinati. Al Consiglio Europeo in corso all’Europa building, la questione viene sollevata dal premier belga Alexander De Croo e dal lussemburghese Xavier Bettel. Ma non da ‘azionisti di peso’ nell’Ue come il presidente francese Emmanuel Macron e il nuovo cancelliere tedesco Olaf Scholz, al suo primo summit europeo. “Omicron è meno diffuso inrispetto agli altri Stati membri”, dice Draghi, difendendo la sua scelta. “Occorre mantenere questo vantaggio a protezione del ...