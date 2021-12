Stefano Puzzer, foglio di via obbligatorio dal comune di Pordenone. Lui si difende: “Lì per solidarietà con la mia visibilità” (Di giovedì 16 dicembre 2021) “Sono solo andato a dare solidarietà ad alcuni sanitari sospesi che, assieme al loro avvocato, hanno chiesto un appuntamento al dirigente sanitario dell’ospedale di Pordenone, perché volevano denunciare dei colleghi che lavorano da mesi in ospedale senza vaccino e che quindi mettono a repentaglio la salute dei propri pazienti”. Così Stefano Puzzer, leader della protesta no green pass e contro l’obbligo vaccinale, ha ribadito in un video postato nella tarda serata di ieri, la propria versione della manifestazione davanti all’ospedale di Pordenone avvenuta ieri che gli è costata un foglio di via obbligatorio di tre anni, emesso dalla Questura di Pordenone. Il provvedimento è stato deciso dopo che Puzzer era stato accompagnato in Questura ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 16 dicembre 2021) “Sono solo andato a daread alcuni sanitari sospesi che, assieme al loro avvocato, hanno chiesto un appuntamento al dirigente sanitario dell’ospedale di, perché volevano denunciare dei colleghi che lavorano da mesi in ospedale senza vaccino e che quindi mettono a repentaglio la salute dei propri pazienti”. Così, leader della protesta no green pass e contro l’obbligo vaccinale, ha ribadito in un video postato nella tarda serata di ieri, la propria versione della manifestazione davanti all’ospedale diavvenuta ieri che gli è costata undi viadi tre anni, emesso dalla Questura di. Il provvedimento è stato deciso dopo cheera stato accompagnato in Questura ...

TgLa7 : Il Questore di Pordenone, Marco Odorisio, ha disposto il foglio di via obbligatorio per tre anni, dal comune di Por… - TeresaJordano70 : @Claudio03921400 Siamo TUTTI Stefano Puzzer. Potete fare tutte le Daspo che volete ma ci fermerete perché siamo Tut… - Marc852835993 : RT @gallina_di: Puzzer, foglio di via anche da Pordenone: «Era con i no vax che volevano occupare l'ospedale» ?? STEFANO PUZZER che vuole oc… - giannicuzzani : RT @TgLa7: Il Questore di Pordenone, Marco Odorisio, ha disposto il foglio di via obbligatorio per tre anni, dal comune di Pordenone, per S… - Master916_21 : RT @gianluca826: Stefano #Puzzer VIDEOMESSAGGIO 15/12/21 ore 21:55 'Trattato come un Terrorista, vi racconto cosa è successo oggi a #Porde… -