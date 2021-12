Serie A, niente rinvio scadenza per stipendi a febbraio (Di giovedì 16 dicembre 2021) Si è svolta questa mattina a Milano l’Assemblea della Lega Serie A, con le Società tornate a riunirsi in presenza dopo un paio di mesi. I Club hanno inizialmente affrontato due temi che saranno discussi nel prossimo Consiglio federale del 21 dicembre, definendo la posizione che sarà assunta dai rappresentanti della Lega Serie A. Per L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di giovedì 16 dicembre 2021) Si è svolta questa mattina a Milano l’Assemblea della LegaA, con le Società tornate a riunirsi in presenza dopo un paio di mesi. I Club hanno inizialmente affrontato due temi che saranno discussi nel prossimo Consiglio federale del 21 dicembre, definendo la posizione che sarà assunta dai rappresentanti della LegaA. Per L'articolo

Advertising

CalcioFinanza : Serie A, niente rinvio della scadenza per gli stipendi a febbraio - sportli26181512 : #Governance #Notizie Serie A, niente rinvio scadenza per stipendi a febbraio: Si è svolta questa mattina a Milano l… - rosyb98 : @mary__lou_ Perché sta serie ce la siamo cag4ta in relativamente pochi e comunque la maggior parte degli spettatori… - angelicapenny : RT @destructibless: Ma il regista l’avrà capito che se Manuel e Simone non sono canon della serie non interessa niente a nessuno? Che ne te… - MarlaSinger1999 : @tonaliana @Arcotangente1 @ciropellegrino Guarda che ogni anno vengono uccisi molti più uomini che donne, ma anche… -