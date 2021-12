Roma | spacciava cocaina davanti a tutti | arrestato un 18enne

(Di giovedì 16 dicembre 2021). Ieri, per tutto il pomeriggio, fitta rete di controlli nei quartier Centocelle e Quarticciolo da parte dei Carabinieri di. L’operazione finalizzata alla prevenzione e alla repressione dei reati contro la persona, il patrimonio e inerenti lo spaccio di droga, nonché di eventuali fenomeni di illegalità connesse alla gestione delle attività commerciali. Molti i controlli individuali effettuati: complessivamente 128 veicoli e 269 persone, 63 delle quali già conosciute alle forze dell’ordine. Il resoconto: 4 negozi sanzionati e 1 pusher. Leggi anche: Violento scontro sulla diramazioneSud: incidente con feriti Sanzioni ai negozianti Durante le ispezioni, ben 4 sono stati i negozi sanzionati dagli agenti per reati in tema di smaltimenti di olii esausti, igiene e tracciabilità degli alimenti. Le ...

Karen Leonardi per il Messaggero -droga insieme alla figlia di 7 anni, se la portava dietro in macchina quando incontrava i clienti, la faceva sedere nel sedile posteriore e spesso la utilizzava anche come vedetta per ...droga portandosi dietro in macchina la figlia di 7 anni, la faceva stare sul sedile posteriore mentre incontrava i clienti e forse - chissà - le aveva chiesto di fare da vedetta: 'Stai buona,...Uno spacciatore in smart working che vendeva la cocaina direttamente dalla finestra della sua camera da letto. Un posto che pensava sicuro, che affaccia nell’area condominiale e prossima ad uno dei du ...L'intervista a don Antonio Coluccia che da anni lotta nel quartiere romano San Basilio per mettere fine allo spaccio e al consumo di droga ...