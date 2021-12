Questo video non dimostra che la pandemia è una farsa

Leggi su facta.news

(Di giovedì 16 dicembre 2021) Il 13 dicembre 2021 su Facebook è stato pubblicato unche mostra una persona dare indicazioni ad altre due vestite con tute protettive su come trasportare una barella, in quello che sembra un set cinematografico. Le immagini sono accompagnate dacommento, scritto da chi ha pubblicato il post su Facebook: «Pronti per andare in onda? Pagliacci». Secondo l’autore del post, quindi, ilmostrerebbe che ladi Covid-19 sarebbe una. Si tratta di un contenuto fuorviante, che veicola una notizia falsa. Le immagini mostrano in realtà il backstage di uno spot promozionale girato all’interno dell’ospedale Shamir Medical Center in Israele per promuovere la struttura, come si può verificare qui. Contattato dai colleghi di Afp Liad Aviel, portavoce dello Shamir Medical Center, ha ...