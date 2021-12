'Niente vaccino, tornate più tardi': caos a Roma, in tanti in coda senza dose (Di giovedì 16 dicembre 2021) ' Niente vaccino, dovete tornare ' : così si sono sentite dire questa mattina 150 persone che, con l'appuntamento preso da settimane, sono state rispedite indietro perché non c'era la possibilità di ... Leggi su leggo (Di giovedì 16 dicembre 2021) ', dovete tornare ' : così si sono sentite dire questa mattina 150 persone che, con l'appuntamento preso da settimane, sono state rispedite indietro perché non c'era la possibilità di ...

Advertising

Adnkronos : #Google licenzia i dipendenti senza #vaccino: “Niente puntura, niente lavoro”. #Covid. - ciropellegrino : Per ora in #Campania il vaccino #Covid19 ai bambini della fascia d'età 5-11 anni è stato prenotato dall'1% dei geni… - LaStampa : “Niente puntura, niente lavoro”, Google impone il vaccino ai dipendenti: i no vax saranno licenziati - Dadazyb : RT @valy_s: “La FINE della SPERIMENTAZIONE del vaccino è 2024. Smettetela di dare informazioni FALSE alle persone o non crederanno più a ni… - LaValentina2012 : RT @mgmaglie: Vaccino, Figliuolo: 'Pronti a immunizzare casa per casa'. Niente da fare, gli ha preso la mano al militare -