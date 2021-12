(Di giovedì 16 dicembre 2021) È durato 45ilprivato traFrancesco e il presidente della Repubblica Sergionella Sala della Biblioteca del Palazzo apostolico vaticano. Al termine dell’incontro a porte chiuse, la presentazione del seguito e lodei. Il capo dello Stato ha donato al Pontefice una stampa con la Veduta di Roma dal Quirinale e un volume sulla ‘Madonna del cucito’ di Guido Reni che si trova al Quirinale. Ilha ricambiato con una pittura su ceramica raffigurante la Basilica di San Pietro vista dai Giardini Vaticani, quindi con i volumi dei documentili, il Messaggio per la Giornata Mondiale della Pace per il 2022, il Documento sulla Fratellanza Umana firmato ad Abu Dhabi con il grande imam di Al-Azhar e il libro sulla ...

Advertising

HuffPostItalia : Mattarella si congeda dal Papa, 45 minuti di colloquio e scambio di doni - gigiromano : Il grande ?@ValeYellow46? grande #evasore che si ritira e tanti ?#giornalisti come @repubblica? ad omaggiarlo Addir… -

Ultime Notizie dalla rete : Mattarella congeda

sida papa Francesco il 16 dicembre. L'ipotesi della proroga dello stato d'emergenza prende forza: il governo sarebbe pronto ad estenderlo fino al 31 marzo. Una scelta che potrebbe ...Poco prima, il presidente, in un passaggio del suo messaggio nell'Aula Magna della Sapienza, aveva parlato della necessità di "coniugare l'eccellenza con l'inclusione". Nel sui intervento ...Questa mattina il presidente della Repubblica italiana, Sergio Mattarella, ha incontrato Papa Francesco nel Palazzo Apostolico in Vaticano. Una visita di congedo, una formalità che conferma la ferma v ...Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e Papa Francesco insieme in un incontro di 45 minuti iniziato alle 9.20 e terminato alle 10.05. Si è trattato della visita di congedo di Mattarella c ...