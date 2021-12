LIVE Sci alpino, Seconda prova discesa Val Gardena in DIRETTA: Kilde al comando, brutta caduta per lo svedese Monsen (Di giovedì 16 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.32 Nell’attesa ricapitoliamo la situazione: il norvegese Kilde è al comando quando sono scesi 22 atleti e guida la classifica con -0”29 di vantaggio su Striedinger (Austria) e -0”38 su Cochran-Siegle (Stati Uniti). Paris è momentaneamente decimo (+1”99), Innerhofer quindicesimo (+2”69). 12.29 I soccorritori sono ancora in pista, probabilmente l’attesa si protrarrà per altri minuti prima che la prova possa riprendere. 12.27 Pare che lo svedese abbia subito una brutta torsione ad uno degli arti inferiori. 12.25 Cresce l’apprensione per Monsen. Da quanto filtra in questi secondi le conseguenze della caduta sembrano piuttosto serie. 12.23 Dominik Schwaiger (Germania) è stato fermato lungo il ... Leggi su oasport (Di giovedì 16 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.32 Nell’attesa ricapitoliamo la situazione: il norvegeseè alquando sono scesi 22 atleti e guida la classifica con -0”29 di vantaggio su Striedinger (Austria) e -0”38 su Cochran-Siegle (Stati Uniti). Paris è momentaneamente decimo (+1”99), Innerhofer quindicesimo (+2”69). 12.29 I soccorritori sono ancora in pista, probabilmente l’attesa si protrarrà per altri minuti prima che lapossa riprendere. 12.27 Pare che loabbia subito unatorsione ad uno degli arti inferiori. 12.25 Cresce l’apprensione per. Da quanto filtra in questi secondi le conseguenze dellasembrano piuttosto serie. 12.23 Dominik Schwaiger (Germania) è stato fermato lungo il ...

