Libia | elezioni e dossier di potere dipendono da un rapporto

Leggi su ilfoglio

(Di giovedì 16 dicembre 2021) Inil voto previsto per il 24 dicembre sarà rinviato a un giorno non ancora specificato dell’anno prossimo, forse già a febbraio – a meno che gli eventi non prendano una piega imprevista e più pericolosa. Per ora non c’è stato un annuncio ufficiale, perché nessuno vuole associarsi in modo esplicito a un fallimento. Si entra in una fase sconosciuta nella quale gli uomini politici più importanti del paese e le milizie nervose che li sostengono devono prendere una serie di decisioni, possibilmente senza arrivare a uno scontro armato. Mercoledì l’Alta commissione elettorale – l’ente che dovrebbe sbrogliare i problemi legati alle– ha consegnato alla Camera dei rappresentanti – che è l’unico ente rimasto con abbastanza autorità per votare decisioni – unmolto atteso sui candidati alla carica di prossimo ...