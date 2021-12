Legittima difesa: Salvini, 'scriverò a Mattarella per chiedere gesto a favore Onichini' (Di giovedì 16 dicembre 2021) Roma ,16 dic. (Adnkronos) - "scriverò al Presidente per chiedere un gesto d'amore per questo lavoratore e la sua famiglia". Lo scrive sui social Matteo Salvini, con riferimento al caso di Walter Onichini, in carcere dopo aver ferito un ladro. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 16 dicembre 2021) Roma ,16 dic. (Adnkronos) - "al Presidente perund'amore per questo lavoratore e la sua famiglia". Lo scrive sui social Matteo, con riferimento al caso di Walter, in carcere dopo aver ferito un ladro.

Advertising

sullanuvola : RT @Raziel_cosi: Ho imparato ad andarmene ...per legittima difesa #cosi - franzofFulham : @matteosalvinimi Raccontala giusta Senatoruccio, questo ha sparato alle spalle del ladro che scappava, per cui cert… - Marcoepoinulla : RT @Raziel_cosi: Ho imparato ad andarmene ...per legittima difesa #cosi - Lory_Lucrezia : @Ele4fulmakeup Le loro sono strategie e menzogne le nostre sono evidenze e legittima difesa! - KglLaura : RT @Raziel_cosi: Ho imparato ad andarmene ...per legittima difesa #cosi -