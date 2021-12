La prof di Fabriano No Vax e No Pass: "Ho rinunciato allo stipendio, ma non cambio idea" (Di giovedì 16 dicembre 2021) “Non cambio idea”. Così dice la professoressa Roberta Salimbeni che, non vaccinata, ha deciso di non sottoporsi neanche ai tamponi ed è quindi stata sospesa, con multa, dalla scuola media “Gentile” di Fabriano dove insegnava italiano. “Sì, devo fare qualche rinuncia, perché gli insegnanti sospesi dal lavoro non hanno lo stipendio - sono le parole della donna riportate dall’Ansa -, io ho attinto ai miei risparmi e si va avanti uguale, forse in maniera un pochino più libera perché la scelta che ho fatto è vicina al mio modo di essere”. Alla domanda “cosa cambierà per lei con l’obbligo vaccinale che è entrato in vigore?”, la docente risponde: “Il dirigente scolastico ci deve far recapitare l’invito alla vaccinazione, abbiamo del tempo per esibire una documentazione che può essere il vaccino o il ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 16 dicembre 2021) “Non”. Così dice laessoressa Roberta Salimbeni che, non vaccinata, ha deciso di non sottoporsi neanche ai tamponi ed è quindi stata sospesa, con multa, dalla scuola media “Gentile” didove insegnava italiano. “Sì, devo fare qualche rinuncia, perché gli insegnanti sospesi dal lavoro non hanno lo- sono le parole della donna riportate dall’Ansa -, io ho attinto ai miei risparmi e si va avanti uguale, forse in maniera un pochino più libera perché la scelta che ho fatto è vicina al mio modo di essere”. Alla domanda “cosa cambierà per lei con l’obbligo vaccinale che è entrato in vigore?”, la docente risponde: “Il dirigente scolastico ci deve far recapitare l’invito alla vaccinazione, abbiamo del tempo per esibire una documentazione che può essere il vaccino o il ...

