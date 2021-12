Intanto nel mondo (Di giovedì 16 dicembre 2021) Un russo condannato all’ergastolo per l’omicidio di un georgiano in Germania, gli Stati Uniti annunciano nuove misure contro il traffico internazionale di oppioidi, 488 giornalisti sono attualmente detenuti nel mondo. Leggi Leggi su internazionale (Di giovedì 16 dicembre 2021) Un russo condannato all’ergastolo per l’omicidio di un georgiano in Germania, gli Stati Uniti annunciano nuove misure contro il traffico internazionale di oppioidi, 488 giornalisti sono attualmente detenuti nel. Leggi

Advertising

Giampaolesimo : @albitaroni_ Intanto io e Iuri restiamo fedeli a ciò che pensiamo, anche se Vanja mi ha gasato domenica nel pre partita - montecristo1610 : @CucchiRiccardo Per i libri è come l'amore, dott. Cucchi. Ci si deve incontrare nel momento giusto. Le auguro buona… - NataStanca91 : @DelTeenager @IlCommentatore_ Io perché era finito nel fuoco incrociato.?? Non vedo l'ora Mauro, intanto attento la tua intervista?? - MarcoRarit : @Miky77Coni @FBiasin Bla bla bla. Anche i tifosi che continuano a seguire questo calcio restando nel loro 'orticell… - danipiucarlo : @GiovaQuez Intanto nel dubbio sta cialtronata del tampone a casaccio. Poi chi controlla le quarantene dei non vacci… -