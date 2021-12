Inizia la ritirata dei banchieri centrali

Leggi su huffingtonpost

(Di giovedì 16 dicembre 2021) Prima la Fed, poi la Banca d’Inghilterra, infine la Bce: ladeiè ormaita. Con strumenti e ritmi diversi, chi è partito prima e chi solo ora, la banchedei Paesi avanzati stanno lentamente riponendo le toolbox utilizzate durante la pandemia per arginarne le conseguenze economiche. Al termine del Consiglio direttivo la presidente della Bce Christine Lagarde ha annunciato che il programma Pepp con una dotazione di 1.850 miliardi di euro, lanciato a marzo 2020 subito dopo l’arrivo del Covid, non verrà prolungato ma terminerà, come da programmi, a marzo prossimo. Nei primi tre mesi del 2022 il ritmo degli acquisti settimanali rallenterà. Tuttavia per evitare l’effetto baratro (cliff effect), ovvero lo shock economico derivante da un calo improvviso e amplificato ...