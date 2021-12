Droni | chip e diritti umani Cinesi nella lista nera Usa

Leggi su formiche

(Di giovedì 16 dicembre 2021) L’ultima novitàcrisi dei semiconduttori è la sanzione degli Stati Uniti al gigante cinese dei micro, la Semiconductor Manufacturing International (SMI). I toni conciliatori dell’ultimo incontro virtuale tra Joe Biden e Xi Jinping non sono serviti a scongiurare un nuovo, immediato scontro. La carenza di questi prodotti, che sta rallentando le forniture in tutto il mondo, non sembra spaventare l’amministrazione Biden, più preoccupata dello sviluppo delle aziende. Queste, per anni, si sono basate sul know-how americano ma adesso Pechino vuole tentare il grande salto: qualora riuscisse a costruirsi un commercio proprio di semiconduttori, il suo mercato – già enorme, con i 180 miliardi di dollari iniettati in questo campo dal 2015 – sarebbe il più grande al mondo grazie alle numerose aziende che possiede sul ...