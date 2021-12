De Laurentiis: «Col cibo ho un rapporto di grande amore e di rispetto, come con le donne» (Di giovedì 16 dicembre 2021) Su Repubblica un’intervista al presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis. Il tema non è il calcio, ma il cibo. “Lo sappiamo tutti che per superare i cent’anni non bisognerebbe mangiare carne rossa. Ma a me, che sono Gruppo Zero, mi fanno una pippa. Io col cibo ho un rapporto di grande amore e di rispetto, come con le donne. Ho una enorme curiosità per la quale non sono mai sazio: scoprire com’è una donna – bada bene, interiormente – o un piatto. Prima si mangia con gli occhi e poi con la bocca. Una sola regola: cerco sempre la qualità”. Sulla pizza già si espresse a suo tempo, aggiunge con quale bevanda si gusti meglio: “Basta co’ ‘sto Champagne, neanche la birra va bene. Io la mangio solo col vino rosso”. Continua con una ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 16 dicembre 2021) Su Repubblica un’intervista al presidente del Napoli, Aurelio De. Il tema non è il calcio, ma il. “Lo sappiamo tutti che per superare i cent’anni non bisognerebbe mangiare carne rossa. Ma a me, che sono Gruppo Zero, mi fanno una pippa. Io colho undie dicon le. Ho una enorme curiosità per la quale non sono mai sazio: scoprire com’è una donna – bada bene, interiormente – o un piatto. Prima si mangia con gli occhi e poi con la bocca. Una sola regola: cerco sempre la qualità”. Sulla pizza già si espresse a suo tempo, aggiunge con quale bevanda si gusti meglio: “Basta co’ ‘sto Champagne, neanche la birra va bene. Io la mangio solo col vino rosso”. Continua con una ...

