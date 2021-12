Coppa del Re 2021/2022: figuraccia del Getafe contro club di terza divisione (Di venerdì 17 dicembre 2021) Cadono altre due squadre della Liga nel secondo turno della Coppa del Re 2021/2022. Si tratta del Getafe e del Granada. I madrileni sono incappati in una vera e propria figuraccia, sconfitti per 5-0 dal Baleares, formazione della terza divisione spagnola. I secondi invece sono usciti di misura per mano del Mancha Real, club che milita nella serie B spagnola. Avanti a fatica Valencia e Betis, che hanno bisogno dei supplementari per superare rispettivamente Arenteiro (quarta divisione) per 3-1 e Talavera (terza divisione) per 4-2. Tutto facile per il Maiorca (6-0 al Llanera, doppietta di Sedlar), Osasuna in rimonta sul Deportivo La Coruna (2-1, gol vittoria dell’ex Crotone e Samp Budimir), Cadice di ... Leggi su sportface (Di venerdì 17 dicembre 2021) Cadono altre due squadre della Liga nel secondo turno delladel Re. Si tratta dele del Granada. I madrileni sono incappati in una vera e propria, sconfitti per 5-0 dal Baleares, formazione dellaspagnola. I secondi invece sono usciti di misura per mano del Mancha Real,che milita nella serie B spagnola. Avanti a fatica Valencia e Betis, che hanno bisogno dei supplementari per superare rispettivamente Arenteiro (quarta) per 3-1 e Talavera () per 4-2. Tutto facile per il Maiorca (6-0 al Llanera, doppietta di Sedlar), Osasuna in rimonta sul Deportivo La Coruna (2-1, gol vittoria dell’ex Crotone e Samp Budimir), Cadice di ...

