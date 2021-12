Classifica Coppa del Mondo snowboard alpino 2021-2022: Lee in testa, Felicetti quinto (Di giovedì 16 dicembre 2021) Classifica Coppa DEL Mondo snowboard alpino UOMINI GENERALE 1. Lee Sangho (Corea del Sud) 220 pt 2. Stefan Baumeister (Germania) 196 pt 3. Dmitri Loginov (Russia) 151 pt 4. Andreas Prommegger (Austria) 129 pt 5. Mirko Felicetti (Italia) 124 pt PGS 1. Stefan Baumeister (Germania) 180 pt 2. Lee Sangho (Corea del Sud) 140 pt 3. Dmitri Loginov (Russia) 106 pt 4. Mirko Felicetti (Italia) 100 pt 5. Edwin Coratti (Italia) 84 pt PSL 1. Andreas Prommegger (Austria) 100 pt 2. Lee Sangho (Corea del Sud) 80 pt 3. Arvid Auner (Austria) 60 pt 4. Fabian Obmann (Austria) 50 pt 5. Dmitri Loginov (Russia) 45 pt Classifica Coppa DEL Mondo snowboard alpino DONNE GENERALE 1. Ramona Theresia Hofmeister ... Leggi su oasport (Di giovedì 16 dicembre 2021)DELUOMINI GENERALE 1. Lee Sangho (Corea del Sud) 220 pt 2. Stefan Baumeister (Germania) 196 pt 3. Dmitri Loginov (Russia) 151 pt 4. Andreas Prommegger (Austria) 129 pt 5. Mirko(Italia) 124 pt PGS 1. Stefan Baumeister (Germania) 180 pt 2. Lee Sangho (Corea del Sud) 140 pt 3. Dmitri Loginov (Russia) 106 pt 4. Mirko(Italia) 100 pt 5. Edwin Coratti (Italia) 84 pt PSL 1. Andreas Prommegger (Austria) 100 pt 2. Lee Sangho (Corea del Sud) 80 pt 3. Arvid Auner (Austria) 60 pt 4. Fabian Obmann (Austria) 50 pt 5. Dmitri Loginov (Russia) 45 ptDELDONNE GENERALE 1. Ramona Theresia Hofmeister ...

