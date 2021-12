Champions League calcio femminile, data sorteggio quarti e possibili avversarie della Juventus (Di giovedì 16 dicembre 2021) La Juventus si è qualificata ai quarti di finale della Champions League 2021-2022 di calcio femminile. Si tratta di un’impresa storica per la Vecchia Signora, che non si era mai spinta così lontano nella massima competizione europea. Non si tratta nemmeno di un evento così comune per una formazione del Bel Paese. Le Campionesse d’Italia hanno staccato il pass per la fase a eliminazione diretta grazie al secondo posto ottenuto nel gruppo A, alle spalle del Wolfsburg e davanti al Chelsea (le tre formazioni sono giunte a pari punti, è risultata decisiva la differenza reti negli scontri diretta). Il sorteggio dei quarti di finale andrà in scena lunedì 20 dicembre (ore 13.00). La Juventus giocherà il match di ... Leggi su oasport (Di giovedì 16 dicembre 2021) Lasi è qualificata aidi finale2021-2022 di. Si tratta di un’impresa storica per la Vecchia Signora, che non si era mai spinta così lontano nella massima competizione europea. Non si tratta nemmeno di un evento così comune per una formazione del Bel Paese. Le Campionesse d’Italia hanno staccato il pass per la fase a eliminazione diretta grazie al secondo posto ottenuto nel gruppo A, alle spalle del Wolfsburg e davanti al Chelsea (le tre formazioni sono giunte a pari punti, è risultata decisiva la differenza reti negli scontri diretta). Ildeidi finale andrà in scena lunedì 20 dicembre (ore 13.00). Lagiocherà il match di ...

