Cartabia vede i partiti sulla riforma del Csm. M5s si impunta sullo stop alle porte girevoli (Di giovedì 16 dicembre 2021) È questione di giorni e dagli annunci - durati mesi - si dovrebbe passare ai fatti. La ministra Marta Cartabia ha incontrato di nuovo i partiti per un confronto sulla riforma del Csm. L'ultimo, perché la settimana prossima presenterà gli emendamenti in consiglio dei ministri. Sono ancora da scrivere - "è un work in progress", ripete chi ha parlato con la Guardasigilli - e non saranno incisi sulla pietra. Nulla di blindato, è il segnale che arriva da via Arenula alla commissione giustizia della Camera che dovrà preparare il testo finale. E chi ha incontrato la ministra parla di un clima sereno, molto più disteso di quello che si respirava durante la riforma del processo penale. Una delle questioni sul tavolo è quella delle porte girevoli. Dei ...

