Caro Babbo Natale…quest’anno tutto ciò che vorrei è la Holiday Collection di Fossil (Di giovedì 16 dicembre 2021) I primi fiocchi di neve sono caduti, le cioccolate con le amiche tra un acquisto e l’altro e la magia delle luminarie per strada durante la stagione delle feste. A Natale, l’atmosfera diventa ovattata e calda, ogni cosa ci riporta all’infanzia, al profumo dell’abete che entrava in casa dall’albero addobbato, a Babbo Natale che sorprendeva grandi e piccini. A Natale dedichiamoci del tempo Le feste di Natale sono innumerevoli serate in famiglia, cioccolatini del calendario dell’avvento ogni giorno e l’acquisto dei regali per le persone che amiamo. Non manca mai l’amato shopping natalizio tra i mercatini di Natale, intrisi di profumo di vin brulè che scalda il cuore e mette tanta voglia di allegria. Sempre a caccia del regalo originale per sorprendere con qualcosa di unico. Esiste addirittura un galateo dei regali, ma alla fine, ciò che conta è dedicarsi attimi di ... Leggi su dilei (Di giovedì 16 dicembre 2021) I primi fiocchi di neve sono caduti, le cioccolate con le amiche tra un acquisto e l’altro e la magia delle luminarie per strada durante la stagione delle feste. A Natale, l’atmosfera diventa ovattata e calda, ogni cosa ci riporta all’infanzia, al profumo dell’abete che entrava in casa dall’albero addobbato, aNatale che sorprendeva grandi e piccini. A Natale dedichiamoci del tempo Le feste di Natale sono innumerevoli serate in famiglia, cioccolatini del calendario dell’avvento ogni giorno e l’acquisto dei regali per le persone che amiamo. Non manca mai l’amato shopping natalizio tra i mercatini di Natale, intrisi di profumo di vin brulè che scalda il cuore e mette tanta voglia di allegria. Sempre a caccia del regalo originale per sorprendere con qualcosa di unico. Esiste addirittura un galateo dei regali, ma alla fine, ciò che conta è dedicarsi attimi di ...

Advertising

gaia_anzuino : @tdellagreca caro babbo natale non ti ho detto di si ma non é colpa mia, ok (?) - AnnaM23189 : RT @rafabaiuri: Caro babbo natale, ti chiedo, per il 2022, di regalare una nuova ossessione per i miei amici del #gfvip che anche oggi, dop… - Roberto97880871 : Letterina di mio nipote Luigino. Caro Babbo Natale, come sempre sono stato monello, va bhe non sempre, forse qual… - Maty9722 : RT @rafabaiuri: Caro babbo natale, ti chiedo, per il 2022, di regalare una nuova ossessione per i miei amici del #gfvip che anche oggi, dop… - noirchocolaat : RT @rafabaiuri: Caro babbo natale, ti chiedo, per il 2022, di regalare una nuova ossessione per i miei amici del #gfvip che anche oggi, dop… -