Calcio femminile, Champions League 2021: la Juventus supera 4-0 il Servette e passa ai quarti di finale (Di giovedì 16 dicembre 2021) É storia per la Juventus femminile, che nella Champions League 2021 ha ottenuto la qualificazione alla seconda fase, sconfiggendo per 4-0 le svizzere del Servette e approfittando dell’incredibile ko del Chelsea in casa del Wolfsburg, che ha estromesso proprio le inglesi per differenza reti. Avvio subito in discesa per le bianconere, che trovano la via del gol già al 12? grazie a Lina Hurtig, capace di approfittare di un assist di Barbara Bonansea, continuando ripetutamente a spingere in fase offensiva, trovando al 21? un Calcio di rigore, trasformato dalla solita Cristiana Girelli, per il 2-0 con cui si è tornati negli spogliatoi. Nella ripresa la formazione allenata da Joe Montemurro ha mantenuto alto il ritmo di gioco, ma al 62? è arrivata una notizia insperata, ... Leggi su oasport (Di giovedì 16 dicembre 2021) É storia per la, che nellaha ottenuto la qualificazione alla seconda fase, sconfiggendo per 4-0 le svizzere dele approfittando dell’incredibile ko del Chelsea in casa del Wolfsburg, che ha estromesso proprio le inglesi per differenza reti. Avvio subito in discesa per le bianconere, che trovano la via del gol già al 12? grazie a Lina Hurtig, capace di approfittare di un assist di Barbara Bonansea, continuando ripetutamente a spingere in fase offensiva, trovando al 21? undi rigore, trasformato dalla solita Cristiana Girelli, per il 2-0 con cui si è tornati negli spogliatoi. Nella ripresa la formazione allenata da Joe Montemurro ha mantenuto alto il ritmo di gioco, ma al 62? è arrivata una notizia insperata, ...

