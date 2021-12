Avatar | James Cameron aggiorna sullo stato dei sequel | compreso il quarto film

(Di giovedì 16 dicembre 2021) Il regista di, ha raccontato a Denis Villeneuve a che punto è la lavorazione del secondo e terzodella saga. Il regista dicistatus dei lavori deidella saga in una chiacchierata a tu per tu con il regista di Dune Denis Villeneuve. Conversando con il collega durante un segmento di Variety,ha rivelato a che punto sono le riprese dei prossimi capitoli di. "2 è praticamente completo" ha sentenziato "Abbiamo un montaggio che stiamo riempendo con gli effetti speciali. E sono piuttosto fiducioso di ciò che abbiamo ottenuto con quel". ...

Il regista di Avatar James Cameron ci aggiorna sullo status dei lavori dei sequel della saga in una chiacchierata a tu per tu con il regista di Dune Denis Villeneuve. Conversando con il collega durante un segmento di Variety, James Cameron ha rivelato a che punto sono le riprese dei prossimi capitoli di Avatar. "Avatar 2 è praticamente completo" ha sentenziato "Abbiamo un montaggio che stiamo riempiendo con gli effetti speciali. E sono piuttosto fiducioso di ciò che abbiamo ottenuto con quel film". Ma, nonostante il successo di quel film e la lunga attesa da allora, James Cameron rilascerà il sequel il prossimo anno, quando Avatar 2 arriverà nei cinema il 16 dicembre 2022, dando il via al primo ...