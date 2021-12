Apple, con iOS 15 arriva il testamento digitale: la funzione per decidere chi potrà avere accesso al nostro iPhone i dopo la morte (Di giovedì 16 dicembre 2021) Da oggi, si potrà fare il “testamento” anche per i nostri ricordi digitali. Grazie a un aggiornamento del sistema operativo iOs (il 15.2 disponibile dal 14 dicembre), gli utenti che utilizzano un iPhone potranno scegliere degli eredi a cui fornire i dati di accesso dopo la loro morte. Con questa funzione tutte le informazioni salvate dall’utente attraverso i backup su iCloud – e quindi foto, video, note, app, contatti e quant’altro – non andranno più perse. Il meccanismo è molto semplice. Una volta aggiornato il proprio device si potrà trovare la sezione nelle Impostazioni dello smartphone: prima si dovrà cliccare sul proprio nome, poi su “Password e sicurezza”, dopodiché su “Contatto Erede”. Qui si potrà affidare ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 16 dicembre 2021) Da oggi, sifare il “” anche per i nostri ricordi digitali. Grazie a un aggiornamento del sistema operativo iOs (il 15.2 disponibile dal 14 dicembre), gli utenti che utilizzano unpotranno scegliere degli eredi a cui fornire i dati dila loro. Con questatutte le informazioni salvate dall’utente attraverso i backup su iCloud – e quindi foto, video, note, app, contatti e quant’altro – non andranno più perse. Il meccanismo è molto semplice. Una volta aggiornato il proprio device sitrovare la sezione nelle Impostazioni dello smartphone: prima si dovrà cliccare sul proprio nome, poi su “Password e sicurezza”,diché su “Contatto Erede”. Qui siaffidare ...

