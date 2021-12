Acciaccate e decadute | Milan-Napoli è uno scontro fra ex capolista

Leggi su agi

(Di giovedì 16 dicembre 2021) AGI - Dalle squadre più in forma del campionato a quelle meno lucide e fortunate dell'ultimo periodo:si incontreranno domenica sera in un faccia a faccia che vorrà dire tanto per la corsa ai vertici della classifica. Il big match di San Siro metterà in palio punti pesantissimi dal sapore di riscatto, dopo le numerose fatiche e i passi falsi di entrambe le formazioni nelle ultime uscite di campionato. Solo due vittorie nelle recenti sei gare per la squadra di Stefano Pioli (contro le modeste Genoa e Salernitana), peggio invece ha fatto quella di Luciano Spalletti che ne ha centrata solo una, quella splendida con la Lazio risalente al 28 novembre. Scivoloni in classifica Dopo le grandi ed avvincenti battaglie a distanza nella primissima parte di stagione, rispondendosi colpo su colpo in testa alla classifica,...