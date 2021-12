5 consigli per rendere Instagram più sicuro per gli adolescenti (Di giovedì 16 dicembre 2021) Il social network ha pubblicato, insieme a Telefono Azzurro, una guida per aiutare i genitori a insegnare un uso consapevole dell’app ai minorenni. Abbiamo selezionato per voi i suggerimenti più interessanti Leggi su repubblica (Di giovedì 16 dicembre 2021) Il social network ha pubblicato, insieme a Telefono Azzurro, una guida per aiutare i genitori a insegnare un uso consapevole dell’app ai minorenni. Abbiamo selezionato per voi i suggerimenti più interessanti

Advertising

_Carabinieri_ : Contattava persone anziane e si fingeva un loro familiare, un corriere, il direttore dell’ufficio postale. In quest… - paolozara_ : @Drittorovescio_ Consigli per gli acquisti.. la campagna promozionale del #vaccino è finita?! #VERGOGNOSO… - FeniceArde : consigli non richiesti per regali natalizi a bambinx: librino I CINQUE MALFATTI di Beatrice Almaga, prego - helaaria : RT @__albachiara: E' chiaro che Cosmary non piaccia alla maestra Celentano, ma ciò che la contraddistingue da altre allieve (ndr Rosa e Mar… - bonjovi1982 : @klaatu29 @la_stordita Mancava solo 'seguitemi per altri consigli domestici' -