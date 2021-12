XI Operazione Oro Rosso: per contrastare i furti di rame (Di mercoledì 15 dicembre 2021) XI Operazione Oro Rosso per contrastare i furti di rame: 7 indagati a Messina 7 indagati, 71 persone controllate, 16 località sensibili ispezionate, 33 agenti Polfer impegnati. E’ il bilancio XI Operazione “Oro Rosso” dedicata, a livello nazionale, al contrasto del fenomeno dei furti di rame in ambito ferroviario. La Polizia ferroviaria della Sicilia ha Leggi su periodicodaily (Di mercoledì 15 dicembre 2021) XIOroperdi: 7 indagati a Messina 7 indagati, 71 persone controllate, 16 località sensibili ispezionate, 33 agenti Polfer impegnati. E’ il bilancio XI“Oro” dedicata, a livello nazionale, al contrasto del fenomeno deidiin ambito ferroviario. La Polizia ferroviaria della Sicilia ha

Advertising

radiostereo103 : XI Operazione “Oro Rosso” per contrastare i furti di rame: 7 indagati a Messina - - vocidicitta : Articolo modificato: XI Operazione “Oro Rosso” per contrastare i furti di rame: 7 indagati - live_messina : XI Operazione “Oro Rosso” per contrastare i furti di rame: 7 indagati a Messina - Nebrodinotizie : I controlli nell'ambito dell'operazione 'Oro rosso” della Polfer. Gli indagati sono tutti riconducibili, a vario ti… - palermo24h : XI Operazione “Oro Rosso” per contrastare i furti di rame: 7 indagati a Messina -